Умерла актриса и певица Екатерина Жемчужная

Актриса и певица, народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. О ее смерти сообщили в театре "Ромэн", где служила Жемчужная.

Екатерина Жемчужная сыграла множество ролей на сцене, а также более 20 в кино. Среди фильмов, в которых она снималась, – "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Королева Марго", "Табор уходит в небо", а также сериал "Кармелита".

"Она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна", – отметили в театре "Ромэн"