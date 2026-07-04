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04 июля 2026
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Культура

Умерла актриса и певица Екатерина Жемчужная

Россия
Актеры
время публикации: 04 июля 2026 г., 15:54 | последнее обновление: 04 июля 2026 г., 15:54

Актриса и певица, народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. О ее смерти сообщили в театре "Ромэн", где служила Жемчужная.

Екатерина Жемчужная сыграла множество ролей на сцене, а также более 20 в кино. Среди фильмов, в которых она снималась, – "Вечный зов", "Карнавал", "Цыганское счастье", "Королева Марго", "Табор уходит в небо", а также сериал "Кармелита".

"Она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна", – отметили в театре "Ромэн"

Культура
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