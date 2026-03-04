x
Ближний Восток

Советник Хаменеи: Иран не намерен вести переговоры с США

Иран
Война с Ираном
время публикации: 04 марта 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 10:29
Советник Хаменеи: Иран не намерен вести переговоры с США
Sergey Savostyanov, Kremlin Pool Photo via AP

Мохаммад Мохбер, советник ликвидированного несколько дней назад верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил, что Иран может продолжить войну столько, сколько это необходимо, и не намерен вести переговоры с Соединенными Штатами.

"Наша история и наша цивилизация показывают, что мы не боимся войны и не боимся ее продолжать", – сказал Мохбер, имея в виду восьмилетний конфликт Ирана с Ираком.

