Советник Хаменеи: Иран не намерен вести переговоры с США

Мохаммад Мохбер, советник ликвидированного несколько дней назад верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил, что Иран может продолжить войну столько, сколько это необходимо, и не намерен вести переговоры с Соединенными Штатами.

"Наша история и наша цивилизация показывают, что мы не боимся войны и не боимся ее продолжать", – сказал Мохбер, имея в виду восьмилетний конфликт Ирана с Ираком.