03 марта 2026
Ближний Восток

Посол Ирана при ООН: мы очень сомневаемся в полезности переговоров

Война с Ираном
Иран
время публикации: 03 марта 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 03 марта 2026 г., 16:09
AP Photo/Michael Gruber

Посол Ирана при ООН Али Бахрейни выразил сомнения относительно перспектив переговоров с США спустя три дня после того, как США и Израиль нанесли совместные удары по целям в Исламской республике.

"На данный момент мы очень сомневаемся в полезности переговоров", – заявил журналистам Бахрейни.

Президент США Дональд Трамп посылает противоречивые сигналы о своей готовности к диалогу с иранской стороной.

В частности, Трамп, который на второй день операции "Эпическая ярость" заявлял, что он согласился пообщаться с "новым руководством Ирана", спустя два дня сделал совсем иное заявление.

В своем блоге в соцсети Truth Social написал, говоря об Иране: "Их ПВО, ВВС, ВМФ и руководства больше нет. Они хотят поговорить. Я сказал: "Слишком поздно!".

Отметим, что и на 2-й день войны Трамп заявлял, что руководству Ирана следовало гораздо раньше пойти на переговоры. "Они ждали слишком долго", – писал он.

