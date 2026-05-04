Силами ПВО ОАЭ перехвачены три иранские ракеты. Пожар в Фуджейре в результате атаки БПЛА

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило о том, что силами ПВО были перехвачены над территориальными водами три ракеты, запущенные из Ирана. Еще одна ракета упала в море.

Минобороны уточняет: взрывы, которые были слышны в различных районах страны, являются результатом работы сил ПВО.

"Корпус стражей исламской революции" заявил, что ракеты были запущены в сторону американских сил, действующих в районе Ормузского пролива.

Медиа-офис правительства Фуджейры в ОАЭ сообщило о том, что в результате атаки иранского беспилотника начался пожар в зоне нефтяных предприятий Фуджейры.