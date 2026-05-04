Командование тыла продлило действие инструкций для населения до 7 мая
время публикации: 04 мая 2026 г., 18:24 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 18:24
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что после оценки ситуации Командование тыла продлило действующие инструкции для населения до 7 мая, до 20:00.
В районе горы Мерон действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, число их участников не должно превышать 200 человек.
Такие же указания действуют в районе "линии противостояния", а также в населенных пунктах Бар-Йохай, Ор а-Гануз и Сафсуфа.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 мая 2026