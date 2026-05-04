Объединенные Арабские Эмираты отражают ракетный обстрел и атаку беспилотников из Ирана
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что страна подверглась комбинированной атаке из Ирана. Силы ПВО эмиратов продолжают отражать атаку.
Ранее минобороны сообщило о четырех ракетах, запущенных из Ирана, три из которых были перехвачены над территориальными водами, четвертая упала в пролив.
Минобороны уточняет: взрывы, которые были слышны в различных районах страны, являются результатом работы сил ПВО.
Медиа-офис правительства Фуджейры в ОАЭ сообщил о том, что в результате атаки иранского беспилотника начался пожар в зоне нефтяных предприятий. В результате атаки пострадали трое рабочих из Индии.
В связи с ракетным обстрелом аэропорты ОАЭ закрыты.
Информационное агентство Омано сообщило со ссылкой на источник в силовых структурах, что атаке подвергся жилой дом одной из компаний в районе Тибат провинции Буха. Двое иностранных рабочих получили ранения средней тяжести.
Источник в ОАЭ сообщил телеканалу CNN, что в Эмиратах ожидают американо-израильского удара по Ирану в ближайшие 24 часа.