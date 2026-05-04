Боевые самолеты над Иерусалимом. ЦАХАЛ сообщил о подготовке к воздушному параду

Пролет боевых самолетов ЦАХАЛа на малой высоте над Иерусалимом вызвал волну слухов среди жителей столицы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что ВВС начали тренировочные полеты над центром страны в преддверии воздушного парада, которым будет сопровождаться завтра церемония смены командующего военно-воздушными силами.

ЦАХАЛ сообщает, что тренировочные полеты будут осуществляться до утра.

В армии подчеркивают, что речь идет о плановом мероприятии, не связанном с какой-либо угрозой в сфере безопасности.