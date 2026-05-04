В Лейпциге автомобиль врезался в толпу пешеходов, есть погибшие

В понедельник, 4 мая, автомобиль на высокой скорости проехал по пешеходной зоне в центре Лейпцига.

По сообщению Radio Leipzig, внедорожник VW проехал от площади Аугустусплац по улице Гриммаише-штрассе через пешеходную зону в сторону Томаскирхгоф, сбив нескольких людей.

На площади Аугустусплац приземлился вертолет спасательных сил.

По данным издания Bild, погибли не менее двух человек, еще несколько получили травмы.

Полиция ведет расследование инцидента, мотивы водителя устанавливаются. На данный момент властями не квалифицируют произошедшее как теракт.

Мэр Лепцпига Буркхард Юнг сообщил журналистам, что водитель, совершивший наезд на людей, задержан.