ЦАХАЛ следит за развитием ситуации вокруг Ирана, указания для населения не изменились

На фоне напряженности в Персидском заливе и многочисленных обращений граждан военный источник сообщил журналистам, что ЦАХАЛ внимательно следит за ситуацией и находится в состоянии повышенной готовности.

В армии подчеркнули, что на данный момент указания Командования тыла для населения остаются без изменений.

Системы ПВО и наступательный потенциал Израиля находятся в режиме повышенной готовности, которая поддерживается с момента вступления в силу перемирия. В случае изменения указаний для населения будет выпущено соответствующее официальное уведомление.