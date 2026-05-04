ЦАХАЛ следит за развитием ситуации вокруг Ирана, указания для населения не изменились
время публикации: 04 мая 2026 г., 20:00 | последнее обновление: 04 мая 2026 г., 20:04
На фоне напряженности в Персидском заливе и многочисленных обращений граждан военный источник сообщил журналистам, что ЦАХАЛ внимательно следит за ситуацией и находится в состоянии повышенной готовности.
В армии подчеркнули, что на данный момент указания Командования тыла для населения остаются без изменений.
Системы ПВО и наступательный потенциал Израиля находятся в режиме повышенной готовности, которая поддерживается с момента вступления в силу перемирия. В случае изменения указаний для населения будет выпущено соответствующее официальное уведомление.
