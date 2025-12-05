x
05 декабря 2025
05 декабря 2025
05 декабря 2025
05 декабря 2025
Ближний Восток

Генсек "Хизбаллы": "Израиль заинтересован в постепенной оккупации Ливана"

Ливан
Хизбалла
время публикации: 05 декабря 2025 г., 17:16

Заместитель генерального секретаря "Хизбаллы" Наим Касем заявил, что "Израиль заинтересован в постепенной оккупации Ливана, Израиль и США хотят уничтожить нас".

По его словам, "Ливан сталкивается с агрессией со стороны Израиля, с которой необходимо бороться всеми средствами. Мы будем защищаться, мы не сдадимся".

Он также сказал, что добавление гражданского представителя в комитет по контролю над соблюдением договоренностей о прекращении огня "противоречит" предыдущим решениям. Касем утверждает, что, согласно этим решениям, допуск гражданских лиц в комитет обусловлен "прекращением израильских атак".

Ближний Восток
