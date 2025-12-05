x
05 декабря 2025
Ближний Восток

UKMTO сообщило об инциденте у берегов Йемена: горят малые суда

Йемен
время публикации: 05 декабря 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 09:29
UKMTO сообщило об инциденте у берегов Йемена: горят малые суда
Wikipedia.org. Фото: Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center

Британское агентство по контролю за морской торговлей UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations) сообщило о новом инциденте в районе побережья Йемена: примерно в 15 морских милях от берега замечены небольшие суда, охваченные огнем.

Информация передана без уточнения характера происшествия, принадлежности судов и возможных причин возгорания. О пострадавших и нанесенном ущербе сведений пока нет.

UKMTO заявляет, что находится в контакте с судоходными компаниями в регионе и продолжает сбор данных.

Ближний Восток
