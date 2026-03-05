x
На фоне войны около 10 тысяч сирийцев покинули Ливан и вернулись в Сирию

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Сирия
Война с Ираном
время публикации: 05 марта 2026 г., 00:23 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 00:27
AP Photo/Ghaith Alsayed

Около 10 тысяч граждан Сирии, проживавших в Ливане, вернулись на родину с начала военного конфликта между Израилем, США и Ираном, в которую на стороне режима аятолл включилась "Хизбалла". Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на данные местных властей и гуманитарных структур.

По данным источников, массовый отъезд связан с резким ухудшением ситуации безопасности в Ливане. Многие сирийцы предпочли вернуться в приграничные районы Сирии, несмотря на сложную гуманитарную обстановку.

Возвращение происходило через несколько наземных пограничных переходов, а поток людей усилился после сообщений о расширении военных действий и возможных ударах по объектам, связанным с Ираном и "Хизбаллой".

Власти и гуманитарные организации предупреждают, что дальнейшая эскалация конфликта может привести к новым перемещениям населения на Ближнем Востоке, в том числе к увеличению потока беженцев из Ливана.

