СМИ: тысячи иракских курдских бойцов начали наземные действия в Иране

Сообщения в США: тысячи иракских курдов начали наземную операцию на территории Ирана

Американские и израильские СМИ сообщили, что тысячи курдских бойцов из Иракского Курдистана перешли границу и начали наземные действия в Иране. Утверждается, что речь идет о "наземной наступательной операции" против сил и объектов иранского режима.

В частности, об этом сообщает телеканал Fox News.

Из Ирака сообщают, что США направляют военную помощь курдам в международный аэропорт Багдада.

По данным Reuters, вскоре после сообщения о начале наземной операции иранский беспилотник атаковал лагерь курдской оппозиции в Иракском Курдистане.

Телеканал Rudaw, вещающий из Иракского Курдистана, сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя иранской курдской оппозиции, что, вопреки сообщению Fox News, наземное наступление на Иран еще не началось.

Иранский "Корпус стражей исламской революции" отрицает сообщения о проникновении курдских ополченцев на территорию Ирана по суше и подчеркивает, что "эти сообщения направлены на подрыв безопасности и стабильности в Иране". Любая попытка проникновения будет встречена жестким ответом", – говорится в заявлении КСИР.

На этом фоне агентство Reuters пишет, что в последние дни курдские вооруженные группы и представители США обсуждали возможность атак на иранские силы безопасности на западе Ирана и что вопрос потенциальной операции находится в стадии рассмотрения. Курдская сторона, по данным источников Reuters, запрашивала помощь, которая могла бы включать вооружение и разведподдержку.

Агентство Associated Press сообщало накануне, что иранские курдские оппозиционные группы, базирующиеся в северном Ираке, готовятся к возможным трансграничным действиям и что тема обсуждалась с американской стороной. Багдад при этом заявлял, что не допустит использования территории Ирака для атак на Иран.