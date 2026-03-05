x
Ближний Восток

Tasnim: ВВС Израиля атаковали здание мэрии в Букане

КСИР
СМИ
Война с Ираном
время публикации: 05 марта 2026 г., 00:44 | последнее обновление: 05 марта 2026 г., 00:52
Букан до войны
Фото: Масуд Букани. Wikipedia

Иранское агентство Tasnim заявляет, что израильские ВВС вечером 4 марта атаковали здание мэрии в Букане, в провинции Западный Азербайджан, на северо-западе Ирана.

В сообщении Tasnim приводятся сомнительные данные о сотнях убитых и раненых в результате этого удара и утверждается, что погибли мирные граждане.

Отметим, что агентство Tasnim, как и многие другие иранские СМИ, по сути во время войны стало рупором пропаганды "Корпуса стражей исламской революции" и распространяет заведомо ложную информацию – как о потерях среди мирных граждан в Иране, так и о потерях американских и израильских военных.

Однако сам факт ударов по целям в Букане предварительно подтверждается другими источниками.

