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Ближний Восток

ООН: в секторе Газы израильские военные обстреляли колонну с гуманитарной помощью

ХАМАС
Газа
Война с ХАМАСом
ООН
время публикации: 06 января 2025 г., 20:07 | последнее обновление: 06 января 2025 г., 20:07
ООН: в секторе Газы израильские военные обстреляли колонну с гуманитарной помощью
AP Photo/Khalil Hamra,

Офис Всемирной продовольственной программы ООН распространил заявление, в котором утверждается, что 5 января в секторе Газы израильские военные обстреляли автомобили организации с гуманитарной помощью.

Инцидент произошел в районе контрольно-пропускного пункта Вади Газа. Все автомобили имели необходимые опознавательные знаки.

"Конвой, состоявший из трех автомобилей с восемью сотрудниками, подвергся враждебному обстрелу несмотря на то, что получил все необходимые разрешения от израильских властей. В автомобили попало не менее 16 пуль", – говорится в заявлении. Отмечается, что в инциденте никто не пострадал.

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