ООН: в секторе Газы израильские военные обстреляли колонну с гуманитарной помощью

Офис Всемирной продовольственной программы ООН распространил заявление, в котором утверждается, что 5 января в секторе Газы израильские военные обстреляли автомобили организации с гуманитарной помощью.

Инцидент произошел в районе контрольно-пропускного пункта Вади Газа. Все автомобили имели необходимые опознавательные знаки.

"Конвой, состоявший из трех автомобилей с восемью сотрудниками, подвергся враждебному обстрелу несмотря на то, что получил все необходимые разрешения от израильских властей. В автомобили попало не менее 16 пуль", – говорится в заявлении. Отмечается, что в инциденте никто не пострадал.