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Мир

Белый дом подтвердил, что ведет переговоры с ХАМАСом, отметив, что Иерусалиму об этом известно

США
Заложники
ХАМАС
время публикации: 05 марта 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 21:50
Белый дом подтвердил, что ведет переговоры с ХАМАСом, отметив, что Иерусалиму об этом известно
AP Photo/Alex Brandon

Белый дом подтвердил, что ведет прямые переговоры с ХАМАСом об освобождении американских заложников. Переговоры ведет специальный посланник США по делам заложников Адам Бёлер.

"Что касается переговоров, то специальный посланник по делам заложников, который ведет их, имеет соответствующие полномочия", – заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что вопрос был согласован с Израилем.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу также подтвердила, что Иерусалиму известно о действиях США.

Сообщение о прямых переговорах между США и ХАМАСом было опубликовано американским изданием Axios. Автор публикации Барак Равид написал, что тема переговоров – освобождение американских заложников, удерживаемых в секторе Газы, и о возможности более широкого соглашения по прекращению огня. В публикации подчеркивается, что США никогда ранее не вели прямые переговоры с ХАМАСом – эта организация была признана американскими властями террористической в 1997 году.

По информации Axios, переговоры с представителями ХАМАСа в Дохе в последние недели ведет спецпредставитель президента США по делам заложников Адам Бёлер.

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