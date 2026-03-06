x
06 марта 2026
06 марта 2026
06 марта 2026
Ближний Восток

CENTCOM опубликовал видео ликвидации иранского авианосца для БПЛА

Centcom
Война с Ираном
время публикации: 06 марта 2026 г., 04:11 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 04:15
CENTCOM

Центральное командование армии США (CENTCOM) опубликовало видеозапись уничтожения иранского авианосца, с борта которого стартовали ударные беспилотники.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 марта 2026

7-й день войны "Рычание льва": Израиль и США атакуют цели в Иране