CENTCOM опубликовал видео ликвидации иранского авианосца для БПЛА
время публикации: 06 марта 2026 г., 04:11 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 04:15
Центральное командование армии США (CENTCOM) опубликовало видеозапись уничтожения иранского авианосца, с борта которого стартовали ударные беспилотники.
U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2026