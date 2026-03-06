Reuters: американское следствие склоняется к ответственности США за удар по школе на юге Ирана

Американские военные следователи считают вероятным, что силы США могли быть ответственны за удар по школе для девочек в иранском городе Минаб на юге страны, нанесенный в субботу, 28 февраля, однако окончательных выводов расследование пока не сделало. Об этом агентству Reuters сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

Речь идет о школе "Шаджарэ Тайэбэ", пораженной в первый день совместных ударов США и Израиля по Ирану. Посол Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что в результате удара погибли 150 школьниц. Однако Reuters подчеркивает, что не смогло независимо подтвердить число погибших.

Собеседники агентства отметили, что ответственность США не очевидна.

Reuters признает, что агентству пока не удалось установить, какие именно доказательства легли в основу предварительной оценки, какой боеприпас был использован, кто конкретно мог нанести удар и почему школа могла быть поражена.

Пентагон переадресовал вопросы агентства в CENTCOM. Представитель Центрального командования капитан Тимоти Хокинс заявил, что комментировать ситуацию "неуместно", поскольку инцидент находится в стадии расследования.

Reuters добавляет, что до сих пор США и Израиль делили между собой удары по Ирану как географически, так и по типам целей: по словам высокопоставленного израильского чиновника и источника, знакомого с совместным планированием, Израиль атаковал, в частности, ракетные пусковые позиции на западе Ирана, тогда как США били по объектам на юге, включая ракетные и военно-морские цели.

В свою очередь, издание The New York Times пишет, что, по всей видимости, американские ВВС атаковали военно-морскую базу "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР), расположенную в этом районе, а здание школы еще десять лет назад было частью комплекса этой базы – и только к сентябрю 2016 года было отделено от базы ограждением. То есть школа могла быть выбрана как цель ошибочно из-за устаревших разведданных.

Взрыв в Минабе 28 февраля 2026 года: что известно и что остается неясным. Комментарий редакции Newsru.co.il

Что известно на сегодняшний день о гибели людей после взрыва в городе Минаб (провинция Хормозган, юг Ирана) 28 февраля 2026 года, вскоре после начала авиаударов ЦАХАЛа и CENTCOM по целям в Иране.

Разбор основан на публикациях международных СМИ, OSINT-материалах (геолокация фото и видео), заявлениях сторон конфликта и их сопоставлении.

ФАКТЫ

1. Разрушение школы

28 февраля 2026 года в Минабе произошёл мощный взрыв или удар, в результате которого была разрушена школа для девочек "Шаджарэ Тайэбэ" (Shajareh Tayyebeh).

Факт разрушения подтверждается:

- фото и видеоматериалами с места событий,

- их геолокацией,

- спутниковыми снимками "до и после".

Верификация таких материалов проводилась рядом международных СМИ и OSINT-сообществ.

2. Гибель людей

Практически не вызывает сомнений, что в результате взрыва погибло большое число людей.

Среди погибших:

- ученицы школы

- сотрудники учебного заведения

- возможно люди, находившиеся поблизости.

Точное число погибших не установлено.

Иранские источники называют 150-180 человек, однако независимой верификации этих цифр пока нет.

3. Ограниченность независимых данных

К месту трагедии не было доступа у международных наблюдателей.

В первые дни информация поступала:

- через иранские официальные источники,

- через местных очевидцев,

- через фото и видео, распространявшиеся в соцсетях и затем проверяемые OSINT-методами.

Это существенно ограничивает возможность полной реконструкции событий.

4. Ответственность за удар

Ни Израиль, ни США не взяли на себя ответственность за удар. Представители этих стран заявляли, что изучают сообщения о произошедшем.

ООН призвала к независимому расследованию.

ВЕРСИИ

1. Прямой удар США или Израиля

Иранские власти утверждают, что школа стала жертвой авиаудара США или Израиля.

Эта версия опирается на:

- совпадение по времени с началом операции,

- характер разрушений.

Однако публичных технических доказательств (например, фрагментов боеприпаса) не представлено.

2. Ошибка целеуказания

В ряде публикаций отмечается, что школа находилась в непосредственной близости от объекта КСИР.

По сообщениям различных источников:

- рядом могла находиться военная инфраструктура КСИР,

- возле школы располагался объект, похожий на военную установку.

Если это так, возможна версия ошибочного поражения цели, когда удар наносился по военному объекту.

3. Проблема устаревших разведданных

Некоторые наблюдатели предполагают:

- либо школа была построена позже, чем составлены разведданные,

- либо военный объект расширился и оказался рядом со школой.

Подобные ситуации уже происходили в других конфликтах.

4. Версия с ракетой ПВО

Иногда высказывается версия, что в школу могла попасть ракета иранской ПВО.

Иранские власти это, разумеется, отрицают. Доказательств в пользу этой версии нет, только предположения.

ДВЕ ВАЖНЫЕ OSINT-ДЕТАЛИ

1. География и военная инфраструктура района

Минаб расположен примерно в 80 км от Бандар-Аббаса – одного из главных военных центров Ирана на побережье Персидского залива.

Этот регион насыщен объектами КСИР:

- военно-морские базы,

- склады,

- ракетные позиции.

Поэтому в окрестностях города присутствует значительная военная инфраструктура, что повышает вероятность того, что в этом районе могли находиться военные цели.

2. Характер разрушений здания

На опубликованных кадрах разрушений можно заметить:

- сильное разрушение центральной части здания,

- обрушение перекрытий,

- отсутствие масштабных разрушений на большом расстоянии.

Некоторые OSINT-наблюдатели считают, что такая картина может соответствовать удару относительно точным боеприпасом.

Однако:

- фотографии ограничены,

- невозможно провести полноценный анализ воронки,

- поэтому делать окончательные выводы нельзя.

ОТВЕРГНУТЫЕ ВЕРСИИ

"События вообще не было"

В первые часы распространялись утверждения, что кадры разрушений якобы старые (в соцсетях действительно, помимо реальных, разошлись снимки из Афганистана 2021 года, которые выдавали за свежие иранские).

Однако наличие

- многочисленных видео,

- геолокации,

- спутниковых снимков

позволяет считать сам факт трагедии установленным.

ПОГИБШИЕ

Иран заявляет о 150-180 погибших.

Проверить эти цифры невозможно:

- похороны прошли быстро,

- гробы были закрыты.

Тем не менее многие наблюдатели сходятся в том, что среди погибших действительно были дети.

ЧТО ПОКА НЕИЗВЕСТНО

Ключевые вопросы остаются без ответа:

- кто именно нанес удар (США, Израиль или КСИР);

- тип боеприпаса;

- точное число погибших, их возраст и статус;

- была ли школа целью удара или была поражена случайно.

ИТОГ

На сегодняшний день можно считать установленным, что 28 февраля 2026 года в Минабе произошел взрыв, разрушивший школу для девочек и приведший к гибели большого числа людей, включая детей.

Однако кто именно ответственен за удар, какова была цель атаки и сколько людей погибло, остается предметом споров.

Без независимого расследования на месте установить точную картину событий крайне трудно. Чем больше пройдет времени с момента событий, тем сложнее будет узнать правду.

Даже если США признают свою вероятную ответственность за удар по школе, потребуется расследование всех обстоятельств непосредственно на месте происшествия.