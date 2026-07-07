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Ближний Восток

СМИ: КСИР выпустил ракеты по торговым судам в Ормузском проливе

КСИР
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 07 июля 2026 г., 03:42 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 05:49
СМИ: КСИР выпустил ракеты по торговым судам в Ормузском проливе
Iranian state television via AP

Американский чиновник сообщил Axios, что Иран выпустил как минимум две ракеты по торговым судам, проходившим через Ормузский пролив.

По данным автора публикации Барака Равида, атака произошла вечером в понедельник, 6 июля, и может поставить под угрозу договоренности о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее британское агентство морской торговли (UKMTO) сообщило, что танкер, шедший у побережья Омана, был поражен "неизвестным боеприпасом". Судно находилось примерно в 15 километрах к востоку от порта Лима на востоке Омана и двигалось на юг. После попадания на борту вспыхнул пожар, сообщений о пострадавших и экологическом ущербе не поступало.

По словам американских чиновников, цитируемым Axios, ракеты были выпущены "Корпусом стражей исламской революции". Один из пораженных танкеров – катарское судно для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat, оно получило повреждения в районе машинного отделения, на борту начались пожар и сильное задымление, экипаж укрылся на правом борту.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа. Новая атака произошла на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ирана, переговоров о прекращении боевых действий и угроз президента США Дональда Трампа о новых ударах по целям в Иране в случае, если соглашение не будет достигнуто.

Ближний Восток
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