СМИ: КСИР выпустил ракеты по торговым судам в Ормузском проливе

Американский чиновник сообщил Axios, что Иран выпустил как минимум две ракеты по торговым судам, проходившим через Ормузский пролив.

По данным автора публикации Барака Равида, атака произошла вечером в понедельник, 6 июля, и может поставить под угрозу договоренности о прекращении огня между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее британское агентство морской торговли (UKMTO) сообщило, что танкер, шедший у побережья Омана, был поражен "неизвестным боеприпасом". Судно находилось примерно в 15 километрах к востоку от порта Лима на востоке Омана и двигалось на юг. После попадания на борту вспыхнул пожар, сообщений о пострадавших и экологическом ущербе не поступало.

По словам американских чиновников, цитируемым Axios, ракеты были выпущены "Корпусом стражей исламской революции". Один из пораженных танкеров – катарское судно для перевозки сжиженного природного газа Al Rekayyat, оно получило повреждения в районе машинного отделения, на борту начались пожар и сильное задымление, экипаж укрылся на правом борту.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа. Новая атака произошла на фоне сохраняющейся напряженности вокруг Ирана, переговоров о прекращении боевых действий и угроз президента США Дональда Трампа о новых ударах по целям в Иране в случае, если соглашение не будет достигнуто.