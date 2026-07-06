x
06 июля 2026
|
последняя новость: 00:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 июля 2026
|
06 июля 2026
|
последняя новость: 00:03
07 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Тель-Шеве в перестрелке с полицейскими тяжело ранен мужчина

Криминал в арабском секторе
Полиция
время публикации: 06 июля 2026 г., 23:45 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 23:45
В Тель-Шеве в перестрелке с полицейскими тяжело ранен мужчина
Пресс-служба полиции Израиля

В бедуинском поселке Тель-Шева был открыт огонь в сторону полицейских, приехавших для наведения порядка во время конфликта между двумя враждующими кланами. Несколько пуль попали в машину полицейских, которые открыли ответный огонь в сторону стрелявшего.

Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что позднее от службы скорой помощи "Маген Давид Адом" было получено сообщение, что в больницу "Сорока" из Тель-Шевы доставлен мужчина (примерно 20 лет) с огнестрельными ранениями, состояние раненого тяжелое.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 мая 2026

Стрельба в Тель-Шеве, один из раненых в критическом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 апреля 2026

В районе Тель-Шевы убит мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2025

В Тель-Шеве убит мужчина