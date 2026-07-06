В Тель-Шеве в перестрелке с полицейскими тяжело ранен мужчина

В бедуинском поселке Тель-Шева был открыт огонь в сторону полицейских, приехавших для наведения порядка во время конфликта между двумя враждующими кланами. Несколько пуль попали в машину полицейских, которые открыли ответный огонь в сторону стрелявшего.

Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что позднее от службы скорой помощи "Маген Давид Адом" было получено сообщение, что в больницу "Сорока" из Тель-Шевы доставлен мужчина (примерно 20 лет) с огнестрельными ранениями, состояние раненого тяжелое.