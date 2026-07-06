В Тель-Шеве в перестрелке с полицейскими тяжело ранен мужчина
время публикации: 06 июля 2026 г., 23:45 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 23:45
В бедуинском поселке Тель-Шева был открыт огонь в сторону полицейских, приехавших для наведения порядка во время конфликта между двумя враждующими кланами. Несколько пуль попали в машину полицейских, которые открыли ответный огонь в сторону стрелявшего.
Пресс-служба правоохранительных органов отмечает, что позднее от службы скорой помощи "Маген Давид Адом" было получено сообщение, что в больницу "Сорока" из Тель-Шевы доставлен мужчина (примерно 20 лет) с огнестрельными ранениями, состояние раненого тяжелое.
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