Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 7 июля, температура немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Возможен моросящий дождь в утренние и ночные часы на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 23-30, в Эйлате – 30-40, в Беэр-Шеве – 23-32, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-34, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн 100-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В среду-понедельник – температура без существенных изменений, переменная облачность.