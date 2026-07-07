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Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 7 июля: небольшой спад жары, местами моросящий дождь

Погода
Дожди
время публикации: 07 июля 2026 г., 05:45 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 05:59
Прогноз погоды в Израиле на 7 июля: небольшой спад жары, местами моросящий дождь
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 7 июля, температура немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Возможен моросящий дождь в утренние и ночные часы на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 19-29 градусов, в Тель-Авиве – 25-30, в Хайфе – 23-30, в Эйлате – 30-40, в Беэр-Шеве – 23-32, на побережье Мертвого моря – 27-38, в Ашкелоне и Ашдоде – 25-31, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-34, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 28-29 градусов, высота волн 100-150 см. Купание может быть опасным.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-западный (до 20 км/ч).

В среду-понедельник – температура без существенных изменений, переменная облачность.

Израиль
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