Марта Костюк вышла в четвертьфинал Уимблдона
время публикации: 07 июля 2026 г., 06:51 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 06:58
Чешка Линда Носкова вышла в четвертьфинал Уимблдона, победив американку Мэдисон Киз 6:4, 7:6.
Итальянка Жасмин Паолини одолела филиппинку Александру Эалу 6:4, 4:6, 6:3.
Бельгийка Элизе Мертенс победила чешку Мари Бузкову 6:4, 6:4. Украинка Марта Костюк переиграла американку Эшлин Крюгер 6:4, 6:4.
Американка Коко Гофф одержала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич 4:6, 6:3, 6:4.
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