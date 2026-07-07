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Спорт

Балогун сыграл. Бельгийцы разгромили сборную США

Футбол
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ЧМ по футболу 2026
время публикации: 07 июля 2026 г., 06:12 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 06:29
Результативная ошибка вратаря сборной США
AP Photo/Lindsey Wasson
Гол Лукаку
AP Photo/Lindsey Wasson

Бельгийцы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, разгромив сборную. США 4:1.

Фоларин Балогун вышел в стартовом составе.

Матч проходил с огромным преимуществом гостей (15:7 по ударам, 7:2 по точным ударам, 5:3 по угловым).

На первой минуте Тимоти Кастань нанес удар в "девятку". Вратарь американцев перевел мяч на угловой. На 9-й минуте Тросссар прострелил. Мяч попал в защитника. Кастань мяч подхватил и сделал передачу во вратарскую. Шарль де Кателаре (Аталанта, Бергамо) открыл счет 0:1.

На 31-й минуте Малик Тилльман (Байер, Леверкузен) пробил со штрафного. Мяч попал в защитника и после рикошета оказался в сетке 1:1.

Через 2 минуты бельгийцы забил победный гол. Троссар навесил. Де Кателаре оформил дубль, отправив мяч в дальнюю "девятку" 1:2.

В конце первого тайма бельгийцы упустили два голевых момента.

На 45-й минуте Пулишич прострелил. Балогун нанес удар в падении, но не попал.

На 57-й минуте вратарь сборной США организовал гол в свои ворота. Фрис вышел за пределы штрафной, перехватил мяч, а затем подарил его сопернику. Де Кателаре мяч перехватил, сделал передачу. Ханс Ванакен (Брюгге) забил 1:3.

В конце матча хозяева создали два голевых момента.

На третьей минуте компенсированного времени Ромелу Лукаку перехватил мяч в чужой штрафной и забил.

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