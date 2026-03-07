x
07 марта 2026
Ближний Восток

Иранский беспилотник нанес удар по международному аэропорту Дубая

Война с Ираном
Иран
ОАЭ
время публикации: 07 марта 2026 г., 10:18 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 10:30
Иранский беспилотник нанес удар по международному аэропорту Дубая.

Это произошло менее чем через час после того, как президент Ирана Масуд Пезешкиан публично извинился перед соседними странами за атаки и заявил, что Иран не намерен наносить удары по соседям, если агрессия не исходит с их территории.

Власти Дубая подтвердили факт атаки и падение обломков после успешного перехвата воздушной цели. Прямое попадание в терминалы отрицается, хотя сообщается о задымлении и временных задержках рейсов.

Президент Ирана: Тегеран не будет атаковать соседей