07 марта 2026
Ближний Восток

Президент Ирана: Тегеран не будет атаковать соседей

Иран
Война с Ираном
время публикации: 07 марта 2026 г., 09:37 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 09:45
AP Photo/Vahid Salemi

Иран не будет наносить удары по соседним странам, если с их территории не будут осуществляться атаки на Исламскую республику. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По его словам, временный совет руководства Ирана утвердил эту политику, стремясь избежать ударов по соседним государствам.

Пезешкиан также принес извинения соседним странам, подчеркнув, что у Тегерана нет враждебности по отношению к арабским государствам региона.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений о перехватах иранских ракет и дронов над территорией Саудовской Аравии и ОАЭ.

