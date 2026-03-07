x
07 марта 2026
Аракчи заявил, что США нанесли удар по установке для опреснения воды на острове Кешм

время публикации: 07 марта 2026 г., 16:44 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 17:13
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США нанесли удар по установке для опреснения воды на острове Кешм, расположенном в стратегически важном Ормузском проливе.

Аракчи назвал это нападение "вопиющим преступлением", подчеркнув, что в результате была прервана подача воды в 30 деревень.

По словам Аракчи, атака на гражданскую инфраструктуру Ирана является опасным шагом с тяжелыми последствиями. "Именно США создали этот прецедент, а не Иран", – добавил он, намекая на возможные ответные действия Тегерана против аналогичных объектов в регионе.

