Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США нанесли удар по установке для опреснения воды на острове Кешм, расположенном в стратегически важном Ормузском проливе.

Аракчи назвал это нападение "вопиющим преступлением", подчеркнув, что в результате была прервана подача воды в 30 деревень.

По словам Аракчи, атака на гражданскую инфраструктуру Ирана является опасным шагом с тяжелыми последствиями. "Именно США создали этот прецедент, а не Иран", – добавил он, намекая на возможные ответные действия Тегерана против аналогичных объектов в регионе.