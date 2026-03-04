x
04 марта 2026
Ближний Восток

Аятолла Хатами опроверг информацию об избрании Моджтабы Хаменеи новым лидером Ирана

время публикации: 04 марта 2026 г., 12:04 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 12:11
Член иранского Совета экспертов аятолла Ахмад Хатами заявил, что совет уже определился с кандидатами на пост нового верховного руководителя Ирана, которому предстоит сменить Али Хаменеи.

"Верховный лидер будет избран при первой же возможности, мы к этому близки. Но сейчас страна находится в состоянии войны, и ей управляет руководящий совет", – сказал духовный лидер.

Отметим: вечером 3 марта распространилась информация, согласно которой Совет экспертов избрал новым главой государства Моджтабу Хаменеи – сына ликвидированного лидера. Как утверждалось, это произошло под давлением Корпуса стражей исламской революции.

Согласно конституции Исламской республики, до избрания следующего верховного лидера его полномочия будет выполнять временный руководящий совет из трех человек – президента, главы судебной власти и одного богослова-члена Совета стражей конституции (юрист Совета стражей, которого выбирает Совет по целесообразности).

В нынешний триумвират вошли президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эджеи и вице-председатель Совета экспертов Алиреза Арафи, которого также называли одним из возможных преемников Хаменеи.

Иранские источники: сын Хаменеи выжил во время ударов по Тегерану
Iran International: новым верховным лидером Ирана избран сын Али Хаменеи – Моджтаба Хаменеи