Трамп: "Я должен лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана"

В интервью изданию Axios, втором с начала войны в Иране, президент США Дональд Трамп заявил, что он должен лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана.

Трамп признал, что Моджтаба Хаменеи, сын убитого верховного лидера Али Хаменеи, является наиболее вероятным преемником, но он считает его кандидатуру неприемлемой.

"Они зря тратят время. Сын Хаменеи – ничтожество. Я должен участвовать в процессе назначения, как это было в случае с Делси в Венесуэле", – заявил Трамп, добавив, что лидером Ирана должен стать человек, "который принесет мир и гармонию в Иран".