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Ближний Восток

AP: Трамп во время визита в Эр-Рияд объявит, что США будут называть Персидский залив "Аравийским"

Дональд Трамп
США
Иран
Саудовская Аравия
время публикации: 07 мая 2025 г., 08:20 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 08:30
AP: Трамп во время визита в Эр-Рияд объявит, что США будут называть Персидский залив "Аравийским"
Pool via AP

Президент США Дональд Трамп планирует объявить во время своего визита в Саудовскую Аравию на следующей неделе, что Соединенные Штаты теперь будут называть Персидский залив "Аравийским заливом", сообщили Associated Press два официальных лица в США.

Название Персидский залив принято с XVI века, и практически все страны, за исключением ряда арабских государств, именно так его называют. Арабские страны региона используют название "Аравийский залив" ("Арабский залив").

Правительство Ирана грозило подать в суд на Google в 2012 году из-за решения компании вообще не указывать название залива на своих картах. В настоящее время на Google Maps в США залив обозначен как "Персидский залив (Аравийский залив)", на Apple Maps – "Персидский залив".

Американские военные в течение многих лет в одностороннем порядке называли Персидский залив "Аравийским заливом", в том числе публичных заявлениях и документах.

Визит президента США на Ближний Восток запланирован на 13-16 мая, он станет второй зарубежной поездкой Трампа после его вступления на пост президента во второй раз. Ожидается, что он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Ближний Восток
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