США нанесли удары по Ирану после атак КСИР на суда в Ормузском проливе

В ночь на 8 июля иранские СМИ сообщили о серии взрывов в районе города Сирик на побережье Ормузского пролива и острове Кешм. На Кешме, согласно сообщению иранского телевидения, прогремело не менее шести взрывов.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение серии ударов по объектам в Иране. В сообщении CENTCOM говорится, что удары наносятся в ответ на атаки Ирана по трем коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив.

В заявлении США говорится, что Иран "заплатит высокую цену за атаки на коммерческие суда с гражданскими экипажами". Вашингтон назвал действия Ирана необоснованными, опасными и нарушающими режим прекращения огня.