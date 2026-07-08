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Ближний Восток

США нанесли удары по Ирану после атак КСИР на суда в Ормузском проливе

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 08 июля 2026 г., 00:39 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 00:47
США нанесли удары по целям в Иране в ответ на иранские атаки на суда в Ормузском проливе
AP Photo/Ghaith Alsayed

В ночь на 8 июля иранские СМИ сообщили о серии взрывов в районе города Сирик на побережье Ормузского пролива и острове Кешм. На Кешме, согласно сообщению иранского телевидения, прогремело не менее шести взрывов.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило нанесение серии ударов по объектам в Иране. В сообщении CENTCOM говорится, что удары наносятся в ответ на атаки Ирана по трем коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив.

В заявлении США говорится, что Иран "заплатит высокую цену за атаки на коммерческие суда с гражданскими экипажами". Вашингтон назвал действия Ирана необоснованными, опасными и нарушающими режим прекращения огня.

Ближний Восток
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