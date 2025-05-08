Иранская оппозиция утверждает, что обнаружила объект, на котором ведутся работы над ядерной бомбой

В четверг, 8 мая, телеканал Fox News обнародовал спутниковые фотографии, полученные от "Национального движения сопротивления Ирана" (NCRI), которое утверждает, что на них запечатлен ранее неизвестный военный объект Ирана, на котором ведется работа над созданием ядерной боеголовки.

Объект расположен на севере Ирана, в провинции Семнан, далеко от уже известных ядерных объектов, и занимает площадь примерно 10 квадратных километров (2500 акров). Объект, называемый властями страны "Радужным объектом" (Rainbow Site), действует более десяти лет, маскируясь под химическую компанию Diba Energy Siba.

NCRI, ссылаясь на информацию, полученную из источников внутри Ирана, утверждает, что на объекте ведутся работы по получению трития – радиоактивного изотопа, используемого при создании оружия для увеличения выхода энергии в реакциях ядерного синтеза. В отличие от обогащенного урана, тритий практически не имеет мирного или коммерческого применения.

При этом разведывательный блог Intelli Times, который считают негласным рупором АМАНА, пишет, что указанный оппозицией объект, является частью космической базы Ирана.

В начале февраля базирующаяся в Париже группа "Национальный совет сопротивления Ирана" опубликовала доклад, в котором утверждалось, что секретное агентство в министерстве обороны Ирана, занимающееся космическими разработками, активизировало работу над созданием ядерных боеголовок на объектах в Шахруде и Семнане. Речь идет о так называемой "Организации оборонных инноваций и исследований Ирана", одном из подразделений минобороны Исламской республики.

В частности, в докладе утверждалось, что ракета-носитель Qaem-100, которую 14 сентября 2024 года иранцы использовали для запуска исследовательского спутника Chamran-1, способна нести ядерную боеголовку. Официально Тегераном тогда было заявлено, что запуск спутника массой 60 кг был экспериментальным, с целью протестировать аппаратные и программные системы, предназначенные для орбитального маневрирования.

Также в докладе был упомянут космодром в Семнане, где испытываются ракеты Simorgh, работающие на жидкостном двигателе и способные выводить тяжелые спутники на околоземную орбиту. В NCRI обращают внимание на то, что эти ракеты можно адаптировать для доставки ядерных зарядов.

Власти Ирана многократно утверждали, что ядерные и космические разработки в военных целях в Исламской республике не ведутся.