Минобороны ОАЭ: за день перехвачены 15 ракет и 17 БПЛА

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что за сегодняшний день силами ПВО эмиратов были перехвачены 15 баллистических ракет и 17 беспилотников.

Кроме того, три ракеты, запущенные из Ирана, упали в море и один беспилотник упал на территории ОАЭ, не причинив ущерба.

Министерство обороны Катара сообщило о перехвате 17 баллистических ракет и 6 БПЛА из Ирана.