Минобороны ОАЭ: за день перехвачены 15 ракет и 17 БПЛА
время публикации: 09 марта 2026 г., 15:06 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 15:09
Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что за сегодняшний день силами ПВО эмиратов были перехвачены 15 баллистических ракет и 17 беспилотников.
Кроме того, три ракеты, запущенные из Ирана, упали в море и один беспилотник упал на территории ОАЭ, не причинив ущерба.
Министерство обороны Катара сообщило о перехвате 17 баллистических ракет и 6 БПЛА из Ирана.