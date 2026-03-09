x
Ближний Восток

Минобороны ОАЭ: за день перехвачены 15 ракет и 17 БПЛА

Война с Ираном
ОАЭ
время публикации: 09 марта 2026 г., 15:06 | последнее обновление: 09 марта 2026 г., 15:09

Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что за сегодняшний день силами ПВО эмиратов были перехвачены 15 баллистических ракет и 17 беспилотников.

Кроме того, три ракеты, запущенные из Ирана, упали в море и один беспилотник упал на территории ОАЭ, не причинив ущерба.

Министерство обороны Катара сообщило о перехвате 17 баллистических ракет и 6 БПЛА из Ирана.

