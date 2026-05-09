Иранские СМИ сообщили, что в Ардебиле арестованы несколько "иноагентов"

Иранские СМИ сообщили, что в Ардебиле арестованы несколько человек, "сотрудничавших с медиа-ресурсами, базирующимися за границей".

Официальные государственные СМИ также опубликовали видеозаписи, на которых трое задержанных дают показания, квалифицируемые как вынужденное признание вины.

При этом условия, в которых проводились данные записи, остаются неясными, что вызывает вопросы о законности методов получения этих показаний.