Иранские СМИ сообщили, что в Ардебиле арестованы несколько "иноагентов"
время публикации: 09 мая 2026 г., 07:50 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 08:09
Иранские СМИ сообщили, что в Ардебиле арестованы несколько человек, "сотрудничавших с медиа-ресурсами, базирующимися за границей".
Официальные государственные СМИ также опубликовали видеозаписи, на которых трое задержанных дают показания, квалифицируемые как вынужденное признание вины.
При этом условия, в которых проводились данные записи, остаются неясными, что вызывает вопросы о законности методов получения этих показаний.
