Израиль

Житель Рахата застрелен полицейскими, предположительно, во время погони

время публикации: 09 мая 2026 г., 06:59 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 07:04
Пресс-служба полиции Израиля

50-летний Ахмад Саид аль-Наами, житель Рахата, был застрелен сотрудниками полиции в субботу, 9 мая, рано утром.

Инцидент произошел во 2-м квартале города в бедуинском секторе, предположительно во время полицейского преследования.

Прибывшая на место бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать смерть аль-Наами. Полиция находится на месте происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего.

