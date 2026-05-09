Житель Рахата застрелен полицейскими, предположительно, во время погони
время публикации: 09 мая 2026 г., 06:59 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 07:04
50-летний Ахмад Саид аль-Наами, житель Рахата, был застрелен сотрудниками полиции в субботу, 9 мая, рано утром.
Инцидент произошел во 2-м квартале города в бедуинском секторе, предположительно во время полицейского преследования.
Прибывшая на место бригада парамедиков МАДА была вынуждена констатировать смерть аль-Наами. Полиция находится на месте происшествия для выяснения обстоятельств произошедшего.