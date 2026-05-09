New York Post: война усилила позиции КСИР внутри Ирана, это мешает переговорам

Борьба за власть в Иране, особенно растущее влияние Корпуса стражей исламской революции (КСИР), осложняет посреднические усилия, направленные на переговоры между Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным издания, иранские политические чиновники, включая президента и министра иностранных дел, продолжают участвовать в дипломатических контактах. Однако, как утверждают источники, именно КСИР в конечном итоге обладает полномочиями принимать или отвергать любые договоренности.

Один из собеседников газеты заявил, что война усилила позиции КСИР внутри Ирана, а представители жесткой линии заинтересованы в продолжении конфликта, поскольку это укрепляет их влияние.

Посредники, участвующие в переговорах, опасаются, что внутренние разногласия в иранском руководстве могут осложнить попытки достичь более широкого соглашения с США.