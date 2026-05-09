США ждут иранской реакции на предложение Вашингтона. Иран не спешит с ответом

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что ждет ответ Ирана на последнее предложение Вашингтона о сделке по прекращению войны на Ближнем Востоке "сегодня вечером". При этом Трамп подчеркнул, что американская администрация может занять другую позицию в отношении Ирана, если соглашения не будут достигнуты.

"Возможно, мы вернемся к проекту "Свобода", если ничего не получится, – но это будет проект "Свобода плюс", то есть проект "Свобода плюс нечто другое", – сказал Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио также заявил о том, что Соединенные Штаты ожидают ответа Ирана на предложение Вашингтона и надеются, что это приведет к серьезным переговорам.

Однако, судя по всему, по состоянию на субботу, 9 мая, ответ от Ирана так и не поступил.

Между тем, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что США прибегают к "безрассудным военным авантюрам" всякий раз, когда возможно достичь соглашения дипломатическим путем, и подчеркнул, что Иран не поддастся давлению.

"Все планы Америки по контролю над Ормузским проливом сегодня сошли на нет", – заявил глава судебной власти Ирана Голам Хоссейн Аджи.

Официальный представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи заявил в пятницу, 8 мая, что Тегеран все еще изучает предложение США и объявит о своей позиции после принятия окончательного решения.

"Что касается переговоров, предложение находится на рассмотрении, и как только мы придем к окончательному заключению, мы обязательно об этом объявим", – сообщил Багаи агентству Tasnim.

Касаясь очередного обмена ударами, Багаи отметил, что Иран остается "в режиме прекращения огня", добавив, что вооруженные силы страны внимательно следят за развитием событий и ответят "всей мощью на любую агрессию или провокацию".