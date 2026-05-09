Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 9 мая, температура повысится на всей территории страны. Ясно, слабый ветер.

В Иерусалиме – 16-28 градусов, в Тель-Авиве – 17-26, в Хайфе – 17-22, в Эйлате – 20-35, в Беэр-Шеве – 15-28, на побережье Мертвого моря – 23-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 16-25, в Ариэле – 15-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-32, на Голанских высотах – 16-29.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 21 градус, высота волн 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный (до 20 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 20 км/ч).

В воскресенье-вторник – без существенных изменений. В среду температура повысится, в четверг – понизится.