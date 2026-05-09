ЦАХАЛ атаковал более 85 объектов "Хизбаллы" в нескольких районах Ливана

За последние сутки ЦАХАЛ атаковал, в том числе с воздуха, более 85 объектов инфраструктуры террористической организации "Хизбалла". Среди атакованных объектов: склады оружия, пусковые установки и строения военного назначения.

В долине Бекаа ЦАХАЛ атаковал подземный объект, использовавшийся террористической организацией "Хизбалла" для производства оружия.

Кроме того, были атакованы боевики "Хизбаллы", действовавшие с целью подготовки терактов против сил ЦАХАЛа в Ливане.