ЦАХАЛ атаковал более 85 объектов "Хизбаллы" в нескольких районах Ливана
время публикации: 09 мая 2026 г., 08:25 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 08:33
За последние сутки ЦАХАЛ атаковал, в том числе с воздуха, более 85 объектов инфраструктуры террористической организации "Хизбалла". Среди атакованных объектов: склады оружия, пусковые установки и строения военного назначения.
В долине Бекаа ЦАХАЛ атаковал подземный объект, использовавшийся террористической организацией "Хизбалла" для производства оружия.
Кроме того, были атакованы боевики "Хизбаллы", действовавшие с целью подготовки терактов против сил ЦАХАЛа в Ливане.