WSJ: Израиль создал в Ираке секретную военную базу

Как сообщает издание Wall Street Journal, Израиль создал в одном из пустынных районов Ирака передовую военную базу для поддержки воздушной кампании против Ирана. В начале войны ее едва не обнаружили иракские войска, и ВВС ЦАХАЛа нанесли по ним удар.

Среди рассказавших об этом источников – официальные представители США. По их словам, база была создана с ведома США перед самым американо-израильским ударом по Ирану. На ней дислоцировались бойцы специального назначения, действовал и пункт снабжения израильских ВВС.

В частности, на этой передовой базе находились специалисты по поиску и эвакуации летчиков – на случай, что над территорией Ирана могут быть сбиты израильские самолеты. Израиль предложил задействовать их во время поисково-спасательной операции в районе Исфахана, однако американцы спасли своего летчика самостоятельно.

Согласно публикации, в начале марта иракских пастух набрел на место, обнаружив воздушную активность, в том числе – приземляющиеся и взлетающие вертолеты. На разведку были отравлены иракские войска. По ним был нанесен удар, один военнослужащий погиб. Правительство Ирака выступила с осуждением.

В то же время, в направленной ООН официальной жалобе ответственность за инцидент возлагалась на США. После этого база была эвакуирована. Направленное на место иракское подразделение по борьбе с террором обнаружило только ее следы.