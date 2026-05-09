x
09 мая 2026
|
последняя новость: 22:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 мая 2026
|
09 мая 2026
|
последняя новость: 22:36
09 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: Израиль создал в Ираке секретную военную базу

Иран
Ирак
Израиль
Война с Ираном
время публикации: 09 мая 2026 г., 21:42 | последнее обновление: 09 мая 2026 г., 21:50
WSJ: Израиль создал в Ираке секретную военную базу
Ofer Zidon/Flash90

Как сообщает издание Wall Street Journal, Израиль создал в одном из пустынных районов Ирака передовую военную базу для поддержки воздушной кампании против Ирана. В начале войны ее едва не обнаружили иракские войска, и ВВС ЦАХАЛа нанесли по ним удар.

Среди рассказавших об этом источников – официальные представители США. По их словам, база была создана с ведома США перед самым американо-израильским ударом по Ирану. На ней дислоцировались бойцы специального назначения, действовал и пункт снабжения израильских ВВС.

В частности, на этой передовой базе находились специалисты по поиску и эвакуации летчиков – на случай, что над территорией Ирана могут быть сбиты израильские самолеты. Израиль предложил задействовать их во время поисково-спасательной операции в районе Исфахана, однако американцы спасли своего летчика самостоятельно.

Согласно публикации, в начале марта иракских пастух набрел на место, обнаружив воздушную активность, в том числе – приземляющиеся и взлетающие вертолеты. На разведку были отравлены иракские войска. По ним был нанесен удар, один военнослужащий погиб. Правительство Ирака выступила с осуждением.

В то же время, в направленной ООН официальной жалобе ответственность за инцидент возлагалась на США. После этого база была эвакуирована. Направленное на место иракское подразделение по борьбе с террором обнаружило только ее следы.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 апреля 2026

Axios: спецназ США спас второго члена экипажа истребителя F-15, сбитого над Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 15 марта 2026

Названы имена погибших членов экипажа разбившегося в Ираке американского самолета-заправщика
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 марта 2026

В Ираке уничтожены боевики проиранских шиитских группировок