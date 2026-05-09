"Кан 11": большинство жителей сектора Газы выступают за разоружение ХАМАСа

Новостная редакция "Кан 11" получила доступ к отчету одной из западных разведок, который свидетельствует о радикальном изменении настроений в секторе Газы и значительном снижении поддержки террористической группировки ХАМАС.

Согласно отчету, основанному на материалах, захваченных в Газе, большинство жителей выступает за отстранение ХАМАСа от власти и его разоружение. Население осознает, что это условие восстановления сектора.

Руководству группировки известно об изменении общественных настроений в Газе и о значительном снижении поддержки "сопротивления". Жители сектора обсуждают вопрос об возможных альтернативах ХАМАСу – на фоне продолжающихся усилий по реализации соглашения по Газе.

При этом переговоры между лидером ХАМАСа в секторе Халилем аль-Хайей и главой "Совета мира" Николаем Младеновым зашли в тупик. Несколько дней назад Младенов встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, заявив о необходимости превратить обязательства в конкретные решения.