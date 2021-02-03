Нельзя, но можно? Солнечный февральский день на пляже в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Мирьям Альстер. Flash90

3 февраля правительство Израиля обсуждает необходимость продления "жесткого карантина", который пока действует до 5 февраля.

Этот режим подразумевает ряд ограничений, среди которых запрет на удаление от дома более чем на 1 км. В отличие от прошлых версий "локдауна", когда пляжи были "закрыты", на этот раз находиться на пляже не запрещено, если ваш дом находится в пределах "километровой зоны" или если вы занимаетесь спортом (добравшись до пляжа не на автомобиле). Важно: не собираться большими группами, это тоже является нарушением.

Масочный режим? На пляжах его редко соблюдают. Ведь всегда можно сказать, что вы занимаетесь спортом ("спортсменам" маски не нужны), а прилегли или присели буквально на минуту, чтобы передохнуть.

Нынешняя версия "жесткого карантина" – головная боль для полицейских, следящих за соблюдением установленных требований на побережье Средиземного моря. Теоретически, от каждого необходимо требовать документы с указанием места жительства и доказательства того, что до пляжа они добрались, не используя автотранспорт. Практически, это невозможно. Но присутствие полицейских не дает гражданам расслабиться и отпугивает любителей пляжного отдыха.

3 февраля на пляжах Тель-Авива отдыхающих и занимающихся спортом особенно много. Солнечно, температура воздуха выше +20, температура воды около +19, высота волн примерно полметра.