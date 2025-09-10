x
10 сентября 2025
10 сентября 2025
Фото

"Блокируй всё": массовые протесты во Франции. Фоторепортаж

Франция
Акции протеста
время публикации: 10 сентября 2025 г., 14:32

Фото: Associated Press

10 сентября во многих городах Франции прошли массовые акции протеста "Bloquons tout" ("Блокируй всё") против планов правительства по введению режима экономии.

Демонстрации, сопровождавшиеся порой нарушением порядка, проходили в Париже, Марселе, Ренне, Нанте, Монпелье, Лионе, Бордо, Тулузе, Страсбурге и др.

Один из основных лозунгов протестующих: "Больше денег на зарплаты и социальные нужды, а не на войну". Организаторы протеста требуют увеличения финансирования систем просвещения и здравоохранения. Звучат и призывы к роспуску правительства и досрочным выборам.

Марсель
Марсель
Рубе
Страсбург
Марсель
