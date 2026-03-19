Суда не будет: Кевин Спейси достиг мирового соглашения по делу о сексуальных домогательствах

Актер Кевин Спейси достиг мирового соглашения с тремя мужчинами, которые подали на него в суд, обвинив в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает BBC News. Таким образом, удалось избежать гражданского процесса в Лондоне, который был запланирован на октябрь.

Истцы утверждали, что Спейси совершал насильственные действия в отношении них в период с 2000 по 2013 год. В ноябре было принято решение о проведении нового судебного разбирательства, однако стороны пришли к соглашению до начала слушаний. Подробности урегулирования не раскрываются.

Сам актер ранее неоднократно отрицал все обвинения. В 2023 году британский суд присяжных оправдал Спейси по уголовному делу о сексуальных домогательствах, выдвинутых четырьмя пострадавшими. После этого двое из них подали гражданские иски в Высший суд Лондона.

Один из истцов уже обращался в суд в 2022 году, однако дело было приостановлено на время уголовного процесса. По его словам, инцидент, произошедший в августе 2008 года, привел к "психологическому ущербу и финансовым потерям". Другой мужчина утверждает, что подвергался домогательствам со стороны Спейси двенадцать раз в период с 2000 по 2005 год.

Третий истец, Руари Кэннон, отказался от анонимности и заявил, что актер домогался его на вечеринке в 2013 году, когда Спейси занимал пост художественного руководителя театра Old Vic. Кэннон рассказал свою историю в документальном сериале Channel 4 "Spacey Unmasked" (2024).

В ответ Спейси заявил, что каждый раз, когда у него была возможность защитить себя в суде, обвинения не выдерживали проверки, и он был оправдан.

Ранее, в 2022 году, актер также проходил по гражданскому делу в Нью-Йорке по иску актера Энтони Рэпа, однако суд присяжных признал его невиновным.