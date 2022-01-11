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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи11 января 2022 г., 17:42

Актрисе и писательнице Аманде Пит – 50 лет. Фотогалерея

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Фото: Associated Press

11 января исполнилось 50 лет популярной американской актрисе кино и телевидения, продюсеру и сценаристу Аманде Пит.

Она родилась в Нью-Йорке, в семье еврейки и квакера. Изучала историю в Колумбийском университете. По окончании театральной студии при университете решила стать актрисой.

Ее профессиональная актерская карьера началась в 1995 году. С тех пор Аманда сыграла более 70 ролей в фильмах и сериалах. Широкое признание получила благодаря фильмам "Девять ярдов", "Любовь по правилам и без", "Идентификация", "Сириана", "Экс-любовник", сериалу "Джек и Джилл" и др.

Замужем за сценаристом и продюсером Дэвидом Бениоффом (Фридманом), одним из создателей "Игры престолов". У них трое детей.

Задолго до эпидемии коронавируса Аманда Пит стала волонтёром организации Every Child By Two (ECBT), пропагандирующей обязательную вакцинацию детей от инфекционных заболеваний.

Соавтор детской книги о еврейской девочке "Дорогу Санте, с любовью, от Рэйчел Розенштейн". Автор нескольких пьес и сценариев.


2018 год Американские актеры Джон Кьюсак (вверху слева), Аманда Пит (вверху справа), Лиам Джеймс (внизу слева) и Морган Лили. 2009 год С Сарой Полсон, 2017 год 2008 год 2015 год 2013 год
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