Актрисе и писательнице Аманде Пит – 50 лет. Фотогалерея

Фото: Associated Press

11 января исполнилось 50 лет популярной американской актрисе кино и телевидения, продюсеру и сценаристу Аманде Пит.

Она родилась в Нью-Йорке, в семье еврейки и квакера. Изучала историю в Колумбийском университете. По окончании театральной студии при университете решила стать актрисой.

Ее профессиональная актерская карьера началась в 1995 году. С тех пор Аманда сыграла более 70 ролей в фильмах и сериалах. Широкое признание получила благодаря фильмам "Девять ярдов", "Любовь по правилам и без", "Идентификация", "Сириана", "Экс-любовник", сериалу "Джек и Джилл" и др.

Замужем за сценаристом и продюсером Дэвидом Бениоффом (Фридманом), одним из создателей "Игры престолов". У них трое детей.

Задолго до эпидемии коронавируса Аманда Пит стала волонтёром организации Every Child By Two (ECBT), пропагандирующей обязательную вакцинацию детей от инфекционных заболеваний.

Соавтор детской книги о еврейской девочке "Дорогу Санте, с любовью, от Рэйчел Розенштейн". Автор нескольких пьес и сценариев.