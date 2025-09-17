Фото: Associated Press

17 сентября исполнилось 40 лет знаменитому хоккеисту Александру Овечкину – капитану клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", обладателю Кубка Стэнли 2018, трехкратному чемпиону мира, лучшему снайперу в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

Он родился в Москве. С юных лет увлекался хоккеем. Начал профессиональную спортивную карьеру в московском "Динамо" в 16 лет. С 17 лет выступал в составе сборной России, участвовал в трех Олимпиадах и в 13 чемпионатах мира (трижды "золото" – 2008, 2012, 2014). На драфте 2004 года выбран "Вашингтоном" под общим первым номером. В американском клубе провел 20 сезонов, в 2010 году стал капитаном. Был первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн в год.

Последовательно поддерживал политику президента РФ Владимира Путина. После вторжения армии РФ в Украину в феврале 2022 года заявил на пресс-конференции в США, что "ни что не может повлиять" и призвал к миру.

Женат, двое детей.