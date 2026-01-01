x
01 января 2026
Израиль

В Яффо избит раввин: нападавший кричал "Аллах Акбар"

Тель-Авив
время публикации: 01 января 2026 г., 22:02 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 22:06
В Яффо избит раввин: нападавший кричал "Аллах Акбар"
Пресс-служба полиции Израиля

Раввин "договорной ешивы" ("ешиват эсдер") из Яффо Натанэль Авитан подвергся нападению со стороны араба на улице Яфет в городе. Он получил легкие травмы и был доставлен в больницу "Ихилов".

Полиция проводит прочесывание местности в поисках подозреваемого в нападении.

Как сообщает Ynet, пострадавший рассказал, что избивший его молодой человек выкрикивал оскорбления и кричал "Аллах Акбар".

Инцидент произошел в четверг, 1 января, примерно в 19:00.

