В Яффо избит раввин: нападавший кричал "Аллах Акбар"

Раввин "договорной ешивы" ("ешиват эсдер") из Яффо Натанэль Авитан подвергся нападению со стороны араба на улице Яфет в городе. Он получил легкие травмы и был доставлен в больницу "Ихилов".

Полиция проводит прочесывание местности в поисках подозреваемого в нападении.

Как сообщает Ynet, пострадавший рассказал, что избивший его молодой человек выкрикивал оскорбления и кричал "Аллах Акбар".

Инцидент произошел в четверг, 1 января, примерно в 19:00.