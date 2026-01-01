Трамп дал интервью, посвященное состоянию его здоровья

Президент США Дональд Трамп дал изданию The Wall Street Journal интервью, посвященное состоянию его здоровья. В последнее время 79-летний политик, славящийся своей энергией, демонстрирует признаки старения. На его руках были замечены кровоподтеки, не раз он выглядел спящим на важных заседаниях.

Трамп отверг утверждения, что он действительно спал. По его словам, "очень хорошие гены" позволяют ему обходиться малым количеством сна, несмотря на напряженное расписание. Опроверг президент и заявления сотрудников и друзей, что его слух ухудшается, и им приходится говорить громче.

Он также признался, что медицинская проверка, которую он прошел в октябре, была компьютерной томографией брюшной полости и сердечно-сосудистой системы. Ранее сообщалось, что это магнитно-резонансная томография, без дополнительных уточнений.

"Зря я на это пошел, потому что это дало врачам боеприпасы. Если бы я это не сделал, было бы лучше. После проверки я спросил: "Что, что-то не в порядке?" Но все было в порядке", – заявил президент.

Кровоподтеки Трамп объяснил тем, что уже 25 лет принимает аспирин для разжижения крови. Он признался, что продолжает делать это, несмотря на рекомендации врачей снизить дозировку. "Я не хочу, чтобы через мое сердце шла густая кровь. Я хочу, чтобы она была хорошей, жидкой. Что тут непонятного?" – поинтересовался он.

Глава государства рассказал, что пытался носить компрессионные гольфы, но это ему не понравилось. Он признался, что с трудом засыпает и часто звонит или посылает сообщения сотрудником в ночное время. Добавим, что сообщения на его странице в социальной сети Truth Social также часто публикуются по ночам.