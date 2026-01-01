Уточненные данные о пожаре на швейцарском курорте: около 40 погибших

Швейцарские власти представили уточненные данные о пострадавших в результате пожара, происшедшего во время празднования Нового года в баре Le Constellation на альпийском курорте Кран-Монтана в швейцарском кантоне Вале.

Начальник полиции кантона Фредерик Гислер сообщил, что погибло около 40 человек, 115 пострадали. "Ведется работа по идентификации жертв и оповещению их близких. Но это займет время. На данный момент, я не могу предоставить вам более точные данные о числе жертв", – сказал он.

Состояние множества пострадавших – серьезное, они получили обширные ожоги. 60 человек доставлены в больницу столицы кантона – города Сьон. Остальные госпитализированы в других швейцарских городах и за границей, в том числе в Италии.

Ведется расследование. Причина пожара пока не установлена. Свидетели рассказывают, что он мог начаться из-за прикрепленных к бутылкам шампанского фейерверков. Однако, согласно другим источникам, пожару предшествовал взрыв.

Сколько людей находилось в баре, также остается неизвестным. Заведение было рассчитано на 300 человек, еще 40 могли поместиться на терасе. Пожар вызвал панику, посетители, которые не пострадали, разбежались.