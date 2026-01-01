"Маaрив": Палестинская администрация перечислила заключенным террористам $0,5 млрд

Министру обороны был представлен совместный доклад ЦАХАЛа и Национального штаба по экономической борьбе с террором, в котором приведены следующие данные: за 2025 год палестинская администрация перечислила террористам, отбывающим заключение в израильских тюрьмах, и их семьям "зарплаты" общим объемом 488 миллионов долларов.

Об этом пишет Анна Барски в своей статье в "Маариве". В соответствии с представленными в отчете данные, 395 миллионов долларов были выплачены заключенным за преступления в сфере безопасности и активистам террористических организаций, и еще 92 миллиона перечислены семьям террористов, которые были убиты или ранены во время совершения терактов.

Эти данные красноречиво свидетельствуют: палестинская администрация продолжает финансировать террор, систематически и целенаправленно. Поэтому ПА является полноправным партнером и соучастником террористических организаций и не может считаться "умеренным фактором" в автономии.

Некоторое время назад председатель ПА Махмуд Аббас заявил об изменении механизма проведения выплат с тем, чтобы избежать международной критики, однако ни о каком прекращении "платы за террор" речь не идет – это лишь косметические изменения, а не реформа, и средства перечисляются по альтернативным путям или под другими названиями.

Источники в Иерусалиме отмечают, что эти данные могут стать серьезным препятствием в переговорах о переходе ко второму этапу американского плана урегулирования ситуации в секторе Газы, поскольку невозможно создавать систему восстановления стабильности и безопасности в секторе Газы, игнорируя экономическую схему вознаграждения за убийства.