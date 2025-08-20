x
20 августа 2025
Фото

В Лондоне проходит суд над участником антиизраильской хип-хоп группы. Фоторепортаж

Суд
Великобритания
Хизбалла
время публикации: 20 августа 2025 г., 13:30 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 13:30

Фото: Associated Press

В магистратском суде Вестминстера возобновилось разбирательство по делу участника ирландской хип-хоп группы Kneecap Лайама О'Ханны (творческий псевдоним – Mo Chara). Музыкант обвиняется в поддержке террористической группировки “Хизбалла”, объявленной в Великобритании вне закона.

Множество сторонников музыканта собралось у здания суда, чтобы выразить поддержу рэперу, стоящему на радикальных антиизраильских позициях. Они размахивали транспарантами, а также палестинскими и ирландскими флагами.

Добавим, что в августе группа должна была принять участие в фестивале Sziget в Будапеште, однако их визы были аннулированы. Причиной этого, по словам представителей властей, стал антисемитский хейт-спич с прославлением терроризма и террористических групп, в котором неоднократно были уличены музыканты.

Лайам О'Ханна прибывает в суд
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
